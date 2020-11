Corbo: “Mertens? Sono comprensibili gli alti e bassi”

A Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ecco le sue parole: “Mario Rui e Ghoulam? Una nota che caratterizza molto Gattuso, fa di tutto per allenare la squadra con l’aiuto dei tifosi. Non fa sconti ai giocatori e spiega che se non si impegnano dirà tutto ai tifosi. Chiaramente la situazione è anomala e a rischio: i giocatori curano molto i loro interessi e alla prima occasione te la fanno pagare. Il fatto che ci sia un’eccellenza della critica deve far capire a Gattuso che allena una squadra metropolitana, in cui ci sono persone che hanno una storia professionale importante. Mertens? Manca il giocatore che conosciamo ma ha la sua età e dev’essere sempre al mille su piano atletico e sullo scatto. Sono comprensibili i suoi alti e bassi, tocca a Gattuso caricarlo”