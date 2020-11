Contro il Bologna di Miha la prima del Napoli e la 100ma di Gattuso

A Bologna Gattuso ha festeggiato la sua centesima vittoria in panchina. 100 vittorie, 67 pareggi e 69 sconfitte con 286 gol segnati e 238 subiti nelle sue 236 gare tra campionati e coppe. La sua prima vittoria in panchina, all’esordio, è datata 27 febbraio 2013: Losanna-Sion 0-2 in coppa di Svizzera. In serie A, tra Milan e Napoli, ha ottenuto 49 di questi suoi 100 successi. Poi ce ne sono altri 32 negli altri campionati: 8 in serie B, con Palermo e Pisa, 20 tra Lega Pro e playoff con il Pisa e 4 nel campionato greco con l’Ofi Creta. 9 sono le due vittorie in coppa Italia ed una ciascuna nella coppa Italia di Lega Pro, in coppa di Grecia e, la prima, in coppa di Svizzera. In Europa, infine, ci sono i 7 successi in Europa League con il Milan ed il Napoli. Il Napoli vince per la prima volta contro il Bologna allenato da Miha. Fonte: Il Mattino