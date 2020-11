Centrocampo – I voti del CdS: Bakayoko solita muraglia

Ecco i voti del Corriere dello Sport sul centrocampo azzurro. Bakayoko riconferma l’importanza del suo acquisto, forte fisicamente e impeccabile tatticamente. E’ lui quello che mancava a Gattuso per riuscire a cambiare pelle al Napoli. Fabian invece alterna buone cose ad altre meno buone calando nella seconda frazione.

Bakayoko 7

Fa tanta legna in mezzo al campo, sul piano della quantità non puoi dirgli niente ma nella fase passiva in certe situazioni qualche affanno lo vive. Nel secondo tempo domina in mezzo al campo.

Fabian Ruiz 6

Non è al meglio delle sue infinite potenzialità ma sa sempre cosa deve fare in tutte e due le fasi del gioco. Cala nella seconda parte.