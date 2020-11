Casale a Radio Crc: “Lozano centravanti completo. Centrocampisti del Napoli poco adatti al 4-2-3-1″

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Pasquale Casale, ex calciatore del Napoli. “Sono stato a Castel di Sangro – ha detto Casale a Radio Crc – e in quella occasione ho potuto constatare che Lozano è un calciatore completo. Per me può giocare anche da centravanti”. Casale, però, non è molto convinto del 4-2-3-1. “I centrocampisti del Napoli mi piacciono molto – ha detto Casale a Radio Crc – ma non credo siano adatti per il 4-2-3-1. L’unica squadra italiana negli ultimi anni a esaltare questo sistema di gioco fu l’Inter del Triplete. Però Mourinho poteva contare su centrocampisti con maggiore dinmamicità”. Infine un commento sulla querelle Juve-Napoli. “Credo che alla fine la gara venga giocata. E’ un match che va deciso sul campo”