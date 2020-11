Caos tamponi in casa Lazio: potrebbero esserci conseguenze

Per nulla chiaro il caso tamponi in casa Lazio. Sembra davvero una vicenda nebulosa che potrebbe portare a conseguenze forti. Continuano le indagini della Procura Federale che vogliono appurare se si è in presenza di presunte irregolarità nell’osservanza del protocollo anti-Covid. Intanto, la Procura di Avellino ha aperto un fascicolo sulla “Futura Diagnostica”, centro campano dove venivano analizzati i test dei biancocelesti. La Gazzetta dello Sport attacca con un titolo molto forte: “Epidemia colposa e frode”. Potrebbero essere queste, secondo il quotidiano, le ipotesi di reato e, nel caso in cui venissero accertate delle irregolarità, il club di Lotito potrebbe subire gravi ripercussioni. La Finanza starebbe controllando anche le comunicazioni tra la società e l’ASL, con la Lazio che avrebbe dovuto comunicare ufficialmente le positività. Delle telefonate ci sarebbero state, ma nessuna comunicazione ufficiale.