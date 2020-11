Szoboszlai potrebbe finire in Premier League

Dominik Szoboszlai è l’oggetto del desiderio – nemmeno tanto segreto – di tanti club in giro per l’Italia e nel mondo. Nell’ultima estate di mercato il centrocampista del Salisburgo era stato sondato da due club della Serie A: Napoli e Milan. Giuntoli, che con gli azzurri l’ha incrociato in Europa, ha segnato il suo nome in agenda da un po’ di tempo. Ma il suo arrivo in Serie A sembra complicarsi sempre più.

Non solo le sue prestazioni stagionali stanno facendo ulteriormente salire il prezzo – già elevato – del cartellino, ma soprattutto sulle tracce del calciatore ungherese classe 2000 c’è ormai stabilmente l’Arsenal: secondo quanto riportato nelle scorse ore dall’agente di Szoboszlai Matyas Esterhazy, quella dei Gunners è la pista più accreditata per il prossimo anno, quando con ogni probabilità lascerà il Salisburgo. Fonte: Il Mattino