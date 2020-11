Autore di un’ottima prestazione contro il Bologna e autore dell’ assist per Osimhen, Lozano, a fine gara, interviene ai microfoni Sky: “Quel che m i chiede il mister è di lavorare e farlo bene, così le cose sono migliorate. Ma devo fare di più in fase difensiva, di settimana in settimana è su quello che lavoro maggiormente. Devo continuare il mio percorso di crescita. Gattuso è fatto così, ha grinta, con me si arrabbiò, ne parlammo senza nessun problema…”