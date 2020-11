SKY – Lozano accanto a Mertens ed Osimhen, Politano in panchina

La palla al centro è prevista per le ore 18.00. In attesa delle formazioni ufficiali e quindi di sapere gli uomini con cui i due tecnici hanno deciso di far scendere in campo Bologna e Napoli, Sky Sport prova ad ipotizzare gli undici in campo.

Bologna – ”L’XI di partenza avrà molto probabilmente un paio di variazioni rispetto a quello visto contro il Cagliari. In casa rossoblu gli uomini sono contati visto che in infermeria rimangono ancora 7 elementi della rosa. Straordinari quindi per Rodrigo Palacio e compagni. Denswil dovrebbe far rifiatare uno il giovane Hickey. In mezzo Dominguez può tornare ad essere titolare al posto di Svanberg. Molto difficile una promozione nell’XI titolare di Vignato”.

Napoli – “La novità è in attacco: recuperato Insigne, a scivolare in panchina sarà Politano con Lozano e Mertens che completano il reparto insieme a Osimhen. Confermata la coppia difensiva Koulibaly-Manolas, mentre in mediana spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz anche se Zielinski è sempre un ottimo candidato là in mezzo. Dietro c’è da scegliere tra Mario Rui e Hysaj. Continua l’alternanza in porta: dopo l’Europa League, Meret è pronto a lasciare nuovamente posto a Ospina”.