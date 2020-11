SKY – Il “salvatore” Ospina: “Ci manca solo il crederci di più”

Nell’ ottica di una gara vinta per 1 a 0, Ospina, con la sua parata nel finale su Orsolini, può definirsi uno dei migliori in campo o, anche, l’eroe che ha garantito i tre punti al Napoli. A fine gara interviene ai microfoni Sky: “Facciamo tutti tutto per aiutare la squadra ed anch’io faccio il massimo per il Napoli. Credo che l’unica cosa che ci manchi sia il crederci, sempre, al 100%. Siamo una grande squadra, occorre solo crederci di più”