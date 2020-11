SKY – Gattuso ne ha per tutti: “Se passeggi stai in tribuna, non sul divano!”

Rino Gattuso, al termine della gara del Dall’ Ara, interviene ai microfoni Sky e ritorna sulle troppe parole seguite alla prestazione post Sassuolo e la trasferta europea: “Parlare di scudetto, le polemiche, non mi piace questa roba. Questa è una squadra giovane, che va tenuta sul pezzo, a tratti abbiamo delle giornate no. Io sono il primo a dire quando giochiamo male. Due miei giocatori oggi sono andati in tribuna perchè ieri hanno fatto delle passeggiate, li ho portati qui, perchè restare a casa sul divano è troppo comodo. Io non voglio sentire chiacchiere, ognuno deve fare il suo lavoro, per mesi mi hanno detto di giocare con il 4-2-3-1, l’ho fatto e si vuole che ritorni al 4-3-3, le responsabilità sono mie, se sbaglio vado a casa. Ruiz gioca in quella posizione perchè la preferisce, quando lo sposto, si spinge verso destra e non rientra in più in posizione…Non riusciamo a chiudere le gare anche perchè Mertens, di solito, è una sentenza, lui non sbaglia, in questo momento non gli riesce perchè non è il solito Dries, nel momento in cui si ritroverà, le cose andranno meglio. Oggi l’aspetto migliore è stato non dare profondità al Bologna…Se qualcuno dice che siamo da scudetto lo mando…bip!, perchè bisogna essere seri…Meret ed Ospina si alternano, sono professionisti e si fanno trovare sempre pronti, Meret è cresciuto tanto e ancora lo farà, li scelgo anche in base alle caratteristiche degli avversari. La questione Nazionali? Le amichevoli si potrebbero pure evitarle, certo è difficile mandare i giocatori in giro, io mi faccio il segno della croce ogni volta!”