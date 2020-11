Sinisa Mihajlovic: “Io meritavo l’espulsione, il Bologna il pari!”

Sinisa Mihajlovic analizza Bologna-Napoli in conferenza stampa: “Abbiamo creato meno, ma anche sofferto meno in difesa. La prestazione non è mancata, per come abbiamo giocato gli ultimi 20 minuti, meritavamo il pari, mentre io personalmente, meritavo di essere espulso, per non averlo fatto ringrazio il quarto uomo. Sono contento che oggi l’arbitro abbia corretto un suo errore andando a rivedere l’episodio al Var. Oggi i ragazzi sono stati bravi, mi dispiace solo per Danilo che ha sbagliato sul gol”