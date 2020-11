Sinisa Mihajlovic: “Contro il Napoli dobbiamo mettere tutta la nostra personalità”

Il Bologna questo pomeriggio alle ore 18,00 affronterà allo stadio “Dall’Ara”, il Napoli per la settima giornata di campionato. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic. “L’infortunio di Hyckei? E’ di poco conto, gli altri non si sono svolti nel corso dell’allenamento, però dovremo fare di necessità virtù. Sul Napoli dico che affrontiamo una squadra che sulla carta è da scudetto ed ha un ottimo allenatore. Avrei preferito che gli azzurri venissero da una prestazione convincente, perchè conosco Gattuso e sono certo che non sbaglieranno l’approccio. Noi cercheremo di spaventarli, mettiamoci tutta la nostra personalità per ottenere un risultato positivo. Barrow? Potenzialmente è un giocatore forte, in allenamento fa tutto bene, aveva solo bisogno di ritrovare la fiducia”.

Fonte: Corriere dello Sport