Serie B – Entella-Lecce: I giallorossi asfaltano i liguri

Entella-Lecce 1-5 Coda (L) 37′, Henderson (L) 47′, De Luca (E) 49′, Marco Mancosu (L) rig. 58′, Paganini (L) 66′, Stepinski (L) 93′

ENTELLA (3-5-2): Borra, Pellizzer, Poli, Chiosa, De Col, Crimi (Morosini 50′), Paolucci, Mazzocco (Brescianini 52′), Currarino (Bonini 52′), Petrovic (Koutsoupias 71′), De Luca (Matteo Mancosu 71′). A disposizione: Albertazzi, Coppolaro, De Santis, Bonini, Settembrini, Cardoselli, Brescianini, Koutsoupias, Toscano, Morosini, Brunori, Mancosu. Allenatore: Tedino.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta (Calderoni 46′), Henderson (Majer 71′), Tachtsidis (Maselli 82′), Paganini (Pierno 89′), Mancosu, Stepinski, Coda (Falco 71′). A disposizione: Vigorito, Bleve, Calderoni, Gianfreda, Pierno, Gallo, Maselli, Falco, Majer, Lo Faso, Dubickas, Allenatore: Corini.

Arbitro: Rapuano.

Ammoniti: Crimi (E) 6′, Coda (L) 12′, Paolucci (E) 20′, Poli (E) 57′, Calderoni (L) 88′

Espulsi: Paolucci (E) 59′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 13′ con De Luca che converge in area e calcia a giro col destro sfiorando il palo, al 22′ De Luca parte in contropiede e serve Petrovic che si accentra e calcia col destro alto di poco. Al 37′ i leccesi sbloccano il punteggio con l’incornata di Coda sul cross di Mancosu, nel finale di tempo non arriva la reazione ligure così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio pugliese.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il raddoppio giallorosso col piatto destro di Henderson dall’interno dell’area, al 49′ l’Entella accorcia le distanze con un preciso colpo di testa di De Luca. Al 58′ Entella in 10 per l’espulsione per un fallo di mano in area di Paolucci che costa il rigore, dal dischetto prende la rincorsa Marco Mancosu che insacca col destro. Al 66′ arriva il poker leccese con l’incornata di Paganini sugli sviluppi di un angolo, nel finale arriva il pokerissimo firmato da Stepinski per il definitivo 5-1.

Classifica provvisoria

Empoli 16-Chievo 14-Frosinone 13-Lecce 12-SPAL 12-Salernitana 11*-Cittadella 10*-Monza 9*-Brescia 8*-Pordenone 8-Venezia 7*-Reggiana 7**-Reggina 7-Vicenza 6*-Cosenza 5-Entella 4*-Ascoli 4*-Pisa 4*-Pescara 4-Cremonese 3*

*Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare

A cura di Emilio Quintieri