SERIE A, Milan-Verona: 1-2 a fine primo tempo

MILAN-VERONA 1-2

5′, Zaccagni filtra tra due avversari in area. Centra. Kalinic devìa. Donnarumma para.

6′, Da angolo, Ceccherini colpisce la traversa, con conclusione di testa. Sulla respinta Barak infila in rete. 0-1.

19′, Da punizione, sulla respinta, Zaccagni prova dal limite, al volo. Deviazione di Calabria. Rete. 0-2.

23′, Assolo di Leao, che supera un paio di avversari. Destro dal limite. Silvestri di rifugia in angolo

27′, Traversone di Saelemaeker. Kessie si avventa in spaccata verticale. Deviazione decisiva di Magnani. Gol. 1-2.

29′, Theo Hernandez, in percussione, si presenta a tu per tu. E sfiora il pari. Ma Silvestri si supera.

Questo il primo tempo, di una gara aperta e piacevole. Con ripetuti capovolgimenti di fronte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Marcatori: 6′ Barak, 19′ aut. Calabria, 27′ Kessié

Ammoniti: Ceccherini (V), Juric (all. V)