SERIE A FEMMINILE – La Juventus cala il poker contro il Sassuolo nella ripresa

Quest’oggi scontro al vertice nella serie A femminile tra la Juventus e il Sassuolo, quest’ultima la vera sorpresa di inizio stagione e la partita per un tempo è stata anche equilibrata. Un occasione per parte, Bonansea che sfiora la traversa e per le ospiti Boattin salva in extremis su Pirone. Nella ripresa le bianconere passano con Sembrant che di testa manda in rete su azione da corner. Le neroverdi vanno vicine al pareggio con Cambiaghi, ma davanti a Giuliani calcia debole. La Juventus, scampato il pericolo raddoppia con Caruso che con freddezza realizza la seconda rete. Nel finale le altre due reti con Cernoia e Zamanian. Bianconere sempre più sole al comando, Sassuolo sconfitto per a tratti non ha demeritato.

JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO: 4-0

Marcatrici: (Sembrant 55′, Caruso 68′, Cernoia 84′, Zamanian 88′))

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Hyyrynen, Sembrant, Boattin; Galli (Zamanian 85′), Pedersen, Caruso (Rosucci 77′); Bonansea (Maria Alves 45′), Girelli (Staskova 70′), Cernoia. A disp. Bacic, Berti, Giordano, Caiazzo, Ippolito. All. Guarino

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey, Philtjens, Mihashi, Santoro (Orsi 79′), Lenzini, Filangeri (Pellinghelli 89′), Dubcova, Brignoli (Pondini 63′), Bugeja (Monterubbiano 79′), Pirone, Battelani (Cambiaghi 63′). A disp. De Bona, Brundin, Fuentes, Rossi. All. Piovani

AMMONIZIONI: (Sembrant (J) 73′)

Arbitro: Sig. Claudio Panettella di Bari

Fonte: ilbianconero.it