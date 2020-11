SERIE A – Bologna-Napoli 0-1, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la prestazione contro il Rijeka, voleva Gattuso una prova di forza a Bologna e l’inizio promette bene. Azzurri subito aggressivi e cercano di attaccare gli spazi. Il gol è nell’aria e arriva con Osimhen che di testa svetta su splendido cross di Lozano. I felsinei fanno fatica a reagire allo svantaggio, anzi rischiano di subire il raddoppio. Mertens prima ma soprattutto Insigne che tutto solo calcia a giro da ottima posizione. Nella ripresa arriva il raddoppio di Koulibaly, annullato dal VAR per il mani di Osimhen. Negli ultimi minuti Ospina è miracoloso su Orsolini e su Palacio, oltre al salvataggio di Hysaj. Ecco le pagelle della gara del “Dall’Ara”.

Ospina 7 – Come contro il Rijeka con Meret, anche a Bologna il Napoli vince la partita, grazie al portiere colombiano che si supera su Orsolini e su Palacio. Per il resto bene sempre con i piedi e nelle uscite è stato eccezionale, corner compreso su Barrow.

Manolas 7 – Contro il Sassuolo il difensore greco non aveva convinto stasera a Bologna invece non ha sbagliato un intervento. Benissimo di testa e nelle diagonali su Barrow e tiene alta la concentrazione fino alla fine della partita. Questo è il giocatore che tanto aveva fatto bene alla Roma.

Koulibaly 6,5 – Se si esclude una piccola svirgolata nel secondo tempo, per il resto il giocatore senegalese si è riscattato dalla sfida contro il Rijeka. Attento su Palacio, aveva anche segnato ma il VAR glielo annulla.

Hysaj 7 – Partita da incorniciare del terzino albanese. Non sbaglia neanche una diagonale difensiva sulle corsie esterne. Si spinge anche in avanti, ma il voto alto è anche per il salvataggio su Palacio a botta sicura. Che partita per l’ex Empoli.

Bakayoko 6,5 – I primi minuti del centrocampista ex Milan, Chelsea e Monaco, non sembravano incoraggianti. Poi con il passare dei minuti prende confidenza e diventa un muro davanti alla difesa. Nel secondo tempo addirittura cresce e non sbaglia più nulla.

Fabian Ruiz 6,5 – Il centrocampista spagnolo ha disputato una partita attenta e senza sbavature. Imposta a dovere e va in attacco con continuità. Nel finale perde palla, ma era fallo su di lui, comunque partita positiva.

Lozano 7 – Il messicano a destra si diceva che non è la sua zona, stasera è stato devastante su quella zona facendo ammattire Denswuil e Danilo. Suo il cross per la rete di Osimhen e da una mano in difesa. Gattuso lo ha trasformato.

Mertens 6,5 – Il belga, dopo la partita contro il Rijeka ha confermato progressi per la squadra e la manovra. Non segna per la settima gara di fila, però si sacrifica fino al momento del cambio.

Osimhen 7 – La punta ex Lille aveva voglia di riscatto dopo la partita con il Sassuolo dove aveva sbagliato i gol. Questa sera realizza la rete della vittoria di testa e poi da una mano in difesa. Ancora qualcosa da migliorare ma la strada è quella giusta.

A cura di Alessandro Sacco