Premier League – Colpi Leicester e Tottenham, pari Liverpool

Tantissimi gol e carte rimescolate nella 8a giornata di Premier League. Rallenta il Liverpool, che pareggia 1-1 nel big match in fasa del Manchester City e perde la vetta della classifica. Ne approfitta il Leicester, che batte 1-0 il Wolverhampton e balza al comando. Dietro le Foxes c’è il Tottenham al secondo posto, che espugna 1-0 West Bromwich. Tutto facile per il Chelsea, che stende 4-1 lo Sheffield, e va al 5° posto insieme all’Aston Villa, che vince addirittura per 3-0 in casa dell’Arsenal. Prosegue la risalita del Manchester United, che batte 3-0 un Everton in piena crisi e alla terza sconfitta consecutiva. Successo infine del West Ham, che batte 1-0 il Fulham nel derby londinese