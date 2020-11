Eraldo Pecci: “Nel Napoli vedrei bene un centrocampista del Bologna. Assurde le critiche a Gattuso”

Eraldo Pecci al microfono de Il Mattino:

«Per me è stato un buon inizio di stagione del Napoli, non comprendo tutte queste critiche». Eraldo Pecci è così, inconfondibilmente romagnolo ed a 65 anni non si orienta verso nessun main stream, non si limita alle ovvietà.

Gattuso, quindi, sta facendo un buon lavoro? «Assolutamente si, per quello che è il suo compito. Ha compattato la squadra, ha portato avanti un progetto tattico. L’allenatore, però, non vince titoli: quelli li vincono i calciatori,ma finora la sua parte, Rino l’ha fatta bene».

E Mihajlovic? Ha tirato fuori il massimo dal suo Bologna? «Quando è arrivato fece un miracolo, salvando la squadra da una retrocessione sicura. Poi, tra mille problematiche, il bilancio è buono: poi, ci sono tante variabili, partendo da un presupposto quest’anno, si gioca ogni tre giorni, non sai mai su chi puoi contare oppure no dopo un tampone: fare bilanci, insomma, è avventuroso».

Quella di oggi è una gara che dovrebbe vedere 8 attaccanti in campo e tanta qualità: sarà una partita spettacolare? «Non guardo al numero di attaccanti in campo, alle percentuali di possesso palla o di ripartenze. Di sicuro, è più comodo coprire bene gli spazi e ripartire. Ci sono giocatori in entrambe le squadre che possono fare la differenza sia con la tecnica, sia con uno strappo, sia con un atteggiamento, per cui può venirne fuori anche una bella partita. Poi, se prendono qualche gol di troppo le squadre pare che sia qualcosa che piaccia alla Uefa ed alla Fifa, visto che danno dei rigori che non esistono. Secondo questi signori, lo spettacolo dipende solo dai gol».

Il cambio modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1 sta aiutando Gattuso? «Quando Sarri impiegò Mertens centravanti non era la veste che sembrava quella più adatta per il belga. Poi, gli effetti di questa mossa sono quelli che abbiamo visto tutti. Quindi, se un allenatore fa questo tipo di accorgimento, noi potremo giudicarla solo poi, Gattuso è l’unico che segue i suoi ragazzi tutti i giorni ed avrà contezza di questa intuizione».

Qual è il calciatore del Bologna che porterebbe al Napoli? «Schouten è un calciatore sopra la media,ma se dovessi prendere un giocatore del Bologna e portarlo in una grande ti direi Palacio. Ma, è un ragazzo di 38 anni, come Ibra o CR7. Allora mi domando, che livello ha il calcio italiano? Forse non così alto, c’è spazio anche per il Napoli per contendere il titolo alla Juventus» M. Giordano (Il Mattino)