Migliorano le condizioni di Diego Armando Maradona!

Diego Armando Maradona, operato martedì scorso per rimuovere un ematoma subdurale alla testa, resterà nell’ospedale di Olivos, almeno fino a domani. Ad annunciarlo il medico personale del campione argentino, Leopoldo Luque. «Siamo certi che Diego rimarrà qui fino a lunedì», ha spiegato il dottor Luque ai giornalisti fuori dall’ospedale Olivos, nel nord della capitale argentina Buenos Aires. «Quando un paziente è affetto da sindrome da astinenza, lo trattiamo, non lo lasciamo andare. Diego non era necessariamente d’accordo ma abbiamo insistito, ora lo vediamo migliorare – prosegue Luque -.L’idea ora è che rimanga in ospedale fino a quando non completa il processo, che varia da paziente a paziente». Il campione del mondo a Mexico ‘86 era stato ricoverato lunedì scorso a La Plata, 60 km a sud di Buenos Aires, a causa di anemia e disidratazione. Gli esami hanno rivelato la presenza di un ematoma subdurale, una sacca di sangue formata sotto il cranio da cui è derivato il trasferimento nella clinica privata Olivos e l’intervento. GLI AUGURI DI HIGUAIN E gli auguri a Diego Armando Maradona per le difficoltà dei giorni scorsi continuano ad arrivare da ogni parte del mondo. A mandare un messaggio all’ex stella del Napoli ci ha pensato un altro ex azzurro come Gonzalo Higuain: «La salute è la cosa più importante e Maradona merita di stare bene. Tutti vogliamo rivederlo quanto prima su un campo di calcio perché è lì che deve stare uno come lui» le parole del Pipita. Tra Higuain e Maradona un rapporto particolare: fu proprio il Pibe De Oro, infatti, a regalare a Gonzalo continuità con la maglia della nazionale argentina. «È una persona a cui sarò grato per tutta la vita perché mi ha permesso di giocare in nazionale e di disputare un Mondiale a 23 anni. Si è fidato di me e spero che si riprenda velocemente» ha concluso Higuain ai microfoni dell’InterMiami.

Fonte: Il Mattino