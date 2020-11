Nel primo tempo Napoli avanti per 0-1 sul campo del Bologna con la rete di Osimhen. Ai microfoni di Sky le parole del capitano degli azzurri Lorenzo Insigne. “Il gol sfiorato? Non ci penso, perchè sono contento del nostro primo tempo, peccato non aver sfruttato l’occasione. Per vincere queste partite c’è da soffrire e noi vogliamo riuscirci”.

La Redazione