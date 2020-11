Immobile celebra Caicedo: “Mo dite ancora che è culo, io ti amo bestione”

ROMA – Un leone in gabbia, Ciro Immobile. A casa senza possibilità di scendere in campo con la sua Lazio dopo il caos tamponi, l’attaccante biancoceleste ha esultato sui social dopo il gol finale di Caicedo. L’ennesima rete del Panterone allo scadere, questa volta vale un punto d’oro contro la Juve. Su Instagram, Ciro non si è trattenuto: “‘Mo dite ancora che è culo, io ti amo bestione”. Festeggiamenti sul divano in attesa del via libera per tornare in campo.

La parola del Sergente

Anche Milinkovic sui social ha esultato: “Più provano a buttarci giù, più cuore mettiamo”. Frase che arriva dopo le polemiche susseguite in questi giorni dopo il caos tamponi. La Lazio ha risposto sul campo con una prestazione di cuore e orgoglio. Fonte: CdS