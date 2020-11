L’ASL Toscana dice no: niente nazionale per i tesserati Viola

16 convocati su 41, quelli elencati dal ct azzurro, Roberto Mancini, dovranno aspettare il permesso dell’ Asl per raggiungere gli altri nazionali. Per il momento, quelli della Fiorentina non partiranno per il ritiro con le squadre dei rispettivi Paesi. Secondo quanto riferisce Fiorentina.it, sono stati infatti bloccati dall’Asl Toscana Centro che non ha dato il via libera alla loro partenza. Il motivo è che per la positività al Covid di Josè Maria Callejon, i calciatori sono in bolla e lì dovranno restare ancora.