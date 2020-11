Giuntoli: “Ecco perché Mario Rui e Ghoulam sono rimasti fuori”

BOLOGNA – Arrivano le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli e Mario Rui e Ghoulam non appaiono nemmeno tra i nomi che finiscono in panchina a disposizione di Gattuso. Cosa succede? I giocatori non sono apparsi attenti e pronti nell’allenamento di rifinitura e così il tecnico ha scelto di mandare un segnale a tutto il gruppo. Lo ha spiegato, ai microfoni di Sky Sport, il ds Cristiano Giuntoli: “Conosciamo il nostro allenatore, vuole che tutti siano sul pezzo. Evidentemente non ha visto Rui e Ghoulam sul pezzo ed ha scelto di farli riposare. So che non li ha visti attenti nella rifinitura e così ha deciso di lasciarli fuori. Veniamo da una gara particolare, nella quale abbiamo sbagliato il primo tempo. Dobbiamo limitare questi alti e bassi e l’allenatore deve fare come meglio crede”. Fonte: CdS