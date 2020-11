Gattuso ne cambia sette, a Bologna la prova verità

Scossa Gattuso per la partita di oggi (ore 18) a Bologna. Dopo la prova in Europa League, Ringhio chiede una gara di spessore, vuole il miglior Napoli contro l’undici di Mihajlovic. Cambierà molto, ben sette calciatori, ampio il turnover. Ritorna Osimhen al centro dell’attacco e dall’inizio giocherà Insigne. Intanto la squadra ha rimandato a stamane, per un problema all’aereo, la partenza per Bologna. Sarà, dunque, una trasferta lampo. Contrattempo al momento della partenza per Bologna: un problema tecnico all’aereo che avrebbe dovuto condurre gli azzurri in volo charter da Capodichino alla città felsinea ha costretto la squadra a rimandare il trasferimento direttamente a questa mattina. R. Ventre. Fonte e foto: (Il Mattino)