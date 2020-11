[Formazioni] Otto assenze nel Bologna. Lozano in vantaggio su Politano

Questo pomeriggio allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, i padroni di casa affronteranno il Napoli per la settima giornata di campionato. Per Mihajlovic molte assenze per infortunio, l’ultima nell’allenamento di ieri del classe 2002 Hickey, al suo posto Denswil. In attacco tutto sulle spalle dell’immortale Palacio e del talento di Barrow. Per Gattuso invece di nuovo spazio ad Ospina, Manolas, Hysaj, Bakayoko e Osimhen. Dubbio Lozano-Politano con il messicano in leggero vantaggio sull’ex di Inter e Sassuolo.