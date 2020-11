Emergenza Bologna, c’è Pagliuca junior. Miha non si arrende: «Noi ci proviamo»

In casa Bologna piove sul bagnato. Sinisa Mihajlovic ufficializza l’indisponibilità pure del terzino sinistro Hickey. Indisponibilità che va ad aggiungersi a quelle degli infortunati Dijks, Mbaye, Medel, Poli, Sansone, Santander e Skov Olsen. «Aaron ha avuto un problema, valuteremo se convocarlo o meno, ma non partirà titolare». Tra i convocati diversi giovani, tra i quali Pagliuca Junior, Mattia che gioca in attacco a differenza del papà Gianluca e andrà in panchina contro il Napoli. Spazio a Denswil, quindi, sulla fascia sinistra di difesa. Ma non per scelte tecnica: «Se Hickey non gioca non sarà per scelta tecnica. Andiamo di male di peggio. Saremo gli stessi di una settimana fa con il Cagliari, ma con un ulteriore uomo in meno». Non per questo però Sinisa intende partire battuto: «Da quando sono arrivato con il Napoli ne abbiamo quasi più vinte che altro. Lotteremo e ci proveremo, abbiamo la nostra identità e la nostra idea di gioco e cercheremo di farle valere anche contro una delle squadre più forti d’Italia. Loro hanno le qualità per vincere le scudetto, ma noi possiamo metterli in difficoltà». E in difficoltà è pure l’Italia, con Mancini contagiato dal Covid: «L’ho sentito sta bene e questo è quello che conta». (tra gli azzurri convocati Orsolini e Soriano). Conta pure che i tamponi effettuati venerdì hanno escluso positività al Covid in casa Bologna, unico club insieme all’Udinese a non avere giocatori colpiti dal virus. E vista l’emergenza infortuni, il sospiro di sollievo è d’obbligo. Fonte: (Il Mattino)