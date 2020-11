Dybala non raggiungerà l’Argentina: Ecco il motivo

Il ct dell’Argentina Scaloni non avrà a disposizione Paulo Dybala per gli impegni contro Paraguay e Perù. La motivazione è stata comunicata dal tweet dell’Albiceleste: “L’attaccante dovrà rinunciare alla prossima convocazione a causa di problemi genito-urinari che necessitano di un periodo di pausa e accertamenti”. La Joya, che ha rimpiazzato Cristiano Ronaldo al 76′ di Lazio-Juve. Resterà quindi a Torino per ritrovare la forma migliore. Non ancora raggiunta in quest’inizio di stagione. Fonte: CdS