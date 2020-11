Domani pomeriggio nuovo round in Corte d’Appello per Juventus-Napoli

Mentre il Napoli oggi giocherà contro il Bologna al “Dall’Ara”, occasione per ritrovare punti in campionato, il club si prepara per un nuovo round sulla vicenda Juventus e Asl. Domani alle ore 15,30 si discuterà in Corte d’Appello, per poter giocare la sfida di Torino e togliere la penalizzazione, altrimenti si andrà ad oltranza. Il presidente De Laurentiis sarà in call-conference, come ha detto il legale Mattia Grassani a Radio Kiss Kiss. “Domani anche lui, ci sarà in video conferenza e vorrà dire la sua. Noi siamo convinti di essere nel giusto, il Giudice Sportivo ha scritto che la squadra non voleva partire, ma non è così. Il Napoli stava sul pullman, pronto per la gara contro la Juventus, ma poi l’Asl ha deciso che era meglio non rischiare. C’è quindi causa di forza maggiore, perciò credo che la gara si giocherà e gli azzurri riavranno il punto di penalizzazione”.

Fonte: CdS