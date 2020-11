DIRETTA SERIE A – Bologna-Napoli, Gattuso ha scelto Lozano in attacco

Premere f5 per gli aggiornamenti

Bologna –

Napoli –

Arbitro: Pasqua; Ass1: Peretti; Ass2: Vecchi; IV: Ros; VAR: Abisso; AVAR: Passeri

16,23 – Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini il tecnico del Napoli Gattuso avrebbe sciolto la riserva Lozano al posto di Politano. In casa rossoblu Rodriguez al posto di Svamberg a centrocampo

Questo pomeriggio allo stadio “Dall’Ara”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Bologna affronterà il Napoli per la settima giornata di campionato. I padroni di casa alla ricerca di continuità dopo il successo contro il Cagliari. Gli azzurri invece di una prestazione convincente dopo le ultime partite, non giocate al meglio dai ragazzi di Gattuso. Ilnapolionline.com come sempre vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione