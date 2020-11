CENTROCAMPO – A Bologna torna la mediana titolare per mister Gattuso

In Croazia avevano giocato Lobotka e Demme, i risultati non sono stati dei migliori, anche se parzialmente, vista la rete del tedesco, non bene invece lo slovacco. Questo pomeriggio a Bologna invece di nuovo spazio a Bakayoko, a riposo contro il Rijeka e Fabian Ruiz, lo spagnolo era entrato a gara in corso e dove ha messo la sua qualità in mezzo al campo. Contro i felsinei conterà metterci fisico e saper impostare e la miscela sembra l’ideale per poi scatenare le “bocche” da fuoco in attacco.

