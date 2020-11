Casa Napoli – Potrebbe essere Osimhen il sorvegliato speciale

Come spesso accade, inserirsi, non è semplice. Ancor di più se si è giovane, se sei stato pagato tantissimo e la pressione su di te è notevole. Aveva cominciato impressionando in amichevole, Victor Osimhen, poi le cose si sono fatte più difficili. Ora, sembra che il non riuscire a mantenere le promesse lo stia particolarmente innervosendo. Cosa che, ovviamente, peggiora la situazione. E’ stato acquistato per offrire alternative al gioco del Napoli e, per lui, è cambiato anche il modulo: dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il nigeriano ha segnato solo un gol con la maglia azzurra in partite ufficiali, poco, rispetto al movimento e alla profondità che ha permesso alla sua squadra. Adesso, però, è arrivato ad un punto delicato del suo percorso in azzurro. Contro il Bologna, dovrebbe avere ancora la fiducia di Gattuso e provare a dimostrare il suo valore. C’è da dire che nelle ultime due partite è stato il Napoli a non essere all’altezza, non il solo Osimhen.