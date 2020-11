Blitz degli azzurri a Bologna, tutto in dieci ore. Bloccato in aeroporto

Il Napoli è arrivato in aeroporto intorno alle 19, dopo aver ricevuto l’esito dei tamponi (tutti negativi al Covid 19 quelli effettuati ieri mattina al gruppo squadra) e poco dopo è arrivata la notizia del problema tecnico dell’aereo che avrebbe comportato un ritardo sulla partenza: un contrattempo fastidioso per tecnico e calciatori. Per evitare eventuali problemi legati alla situazione contagi dell’ultimo periodo Gattuso e il club hanno deciso di rimandare tutto a stamattina, scelta presa anche per risparmiare lo stress dell’attesa in aeroporto e così intorno alle 19.30 i giocatori hanno lasciato l’aeroporto per far ritorno nelle loro abitazioni dandosi appuntamento stamattina intorno alle 10. Sarà, quindi, una trasferta lampo con arrivo a Bologna poco prima del pranzo, riunione tecnica e spostamento allo stadio intorno alle 17 per la partita in programma alle 18 e subito dopo il match il ritorno a casa. R. Ventre (Il Mattino)