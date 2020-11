ATTACCO – Mertens vuole sbloccarsi contro il Bologna. Digiuno che dura da sei gare

Nel calcio ci sono momenti che la palla non vuole entrare o che la forma non è delle migliori, questo è il caso di Dries Mertens. Il bomber più prolifico della storia del Napoli, non segna da sei partite, anche se contro il Rijeka ha fatto passi in avanti. A Bologna c’è un avversario che in passato ha spesso fatto gol, occasione per sbloccarsi di nuovo. Il resto dell’attacco è composto da Insigne, Lozano avanti su Politano e Osimhen. Anche il nigeriano in cerca di una serata magica e dimenticare la partita contro il Sassuolo, avara di soddisfazione.

Fonte: Corriere dello Sport