Uno sfogo che dovrebbe aver lasciato il segno: Gattuso ci spera

Si dice che abbia lasciato il segno, lo sfogo di Gattuso nell’intervallo. Probabilmente resterà nella mente degli azzurri. Ma anche le parole durissime, le accuse laceranti di ieri mattina non saranno facili da dimenticare. Quel primo tempo autolesionista è figlio di una svogliatezza immotivata. Gattuso pensa a un segnale da mandare alla truppa che è ancora troppo incline ai crolli improvvisi, agli approcci sbagliati. Sembra «di essere tornato indietro nel tempo», a quel Napoli di fine stagione scorsa che sembrava essere stato cancellato. Un campanello d’allarme che non si può ignorare. De Laurentiis gli ha chiesto i motivi della prestazione con il Rijeka. Il clima è sereno tra il presidente e l’allenatore, si lavora al rinnovo. (la firma potrebbe arrivare durante la sosta delle nazionali). A Bologna per il riscatto. Una nuova inquietante tendenza collettiva alla frana psicofisica non verrà tollerata. Guai a scendere in campo con la testa altrove. Il Napoli è avvisato.

P. Taormina (Il Mattino)