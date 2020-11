Il Napoli sta per partire per Bologna, dove domani alle ore 18,00 sfideranno i felsinei per la settima giornata di campionato. Il twitter del club azzurro ha aggiornato sulla questione tamponi in pieno protocollo Covid-19. “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”.

Fonte: sscnapoli.it