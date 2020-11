Turno di riposo per KK, magari sarà l’esordio per Rrahmani

Non è stata di certo la sua migliore prestazione. Koulibaly, giovedì sera, in terra croata è apparso distratto. Per questo, probabilmente, per la gara contro il Bologna, Gattuso potrebbe decidere di concedergli un turno di riposo. La sfida del Dall’Ara potrebbe essere la volta buona per l’esordio di Rrahmani in stagione. Lo scrive Tuttosport. “Anche in difesa non è escluso che Koulibaly possa avere un turno di riposo, essendo l’azzurro che ha il minutaggio più alto, magari preferendo l’accoppiata Manolas-Maksimovic, oppure l’utilizzo di Rrahmani che fino a questo momento è l’unico calciatore di movimento a non aver giocato nemmeno un minuto. Anche Di Lorenzo potrebbe osservare un turno di stop, trattandosi del secondo calciatore maggiormente utilizzato da Gattuso, mentre Hysaj sta dimostrando di meritare sempre più spazio”.