“Solo” 13 minuti, ma si è rivisto in Croazia il Ghoulam dei bei tempi

Il Napoli visto contro il Rijeka non ha certamente fatto sorridere Gattuso, anzi per nulla, tanto che si è arrabbiato nell’intervallo, però un motivo per essere felici il tecnico degli azzurri ce l’ha. Ovvero Fahouzim Ghoulam, il terzino sinistro franco-algerino è entrato negli ultimi 13 minuti, ma si sono riviste le sue discese sulla fascia, la “classica” rimessa lunga ed un corner che ha impensierito Nevistic. Dopo tre anni tra operazioni, ricadute e panchine, il laterale mancino ha mostrato le sue qualità e per l’ambiente partenopeo è la notizia più confortante.

Fonte: CdS