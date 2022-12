Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa: “Domani temo un Napoli con un atteggiamento diverso dal Rijeka”

Domani sera alle ore 18,00 allo stadio “Dall’Ara” il Bologna affronterà il Napoli per la settima giornata del girone d’andata. In conferenza stampa le parole del mister dei felsinei Sinisa Mihajlovic.

Gioca Hickey domani? “Hickey domani non giocherà dall’inizio, ha subito un leggero infortunio. Oggi valutiamo se può venire in panchina”.

Medel… “Medel vediamo di recuperarlo dopo la sosta. Domani abbiamo a disposizione gli stessi dell’ultima volta, con un uomo in meno. Andiamo di male in peggio ma non ci arrendiamo”.

Gattuso ha detto che giovedì hanno sbagliato approccio… Questo cosa significa per domani? “Conoscendo Rino so che arriveranno qui arrabbiati, vorranno riscattarsi. Hanno fatto una prestazione così e così. Penso che domani non sbaglieranno di nuovo. Loro giocheranno al completo, con tutti i titolari, noi invece siamo acciaccati ma voglio vedere a che punto siamo”.

Il Napoli può puntare allo scudetto? “Penso di si, sono sicuramente una delle squadre più forti del campionato. Bisogna dire, però, che questa è una stagione strana, senza pubblico che ti carica e questo può comportare di tutto”.

