Serie B: L’Empoli sfrutta il pareggio del Chievo per la mini-fuga

Ore 14:00

Cosenza-Brescia 1-2 Dessena (B) 45’+2”, Jagiello (B) 61′, Bahlouli (C) 72′

Monza-Frosinone 2-0 Gytkjaer (M) 50′, Mota (M) 70′

Pordenone-Chievo 1-1 Fabbro (C) 61′, Musiolik (P) 92′

Ore 16:00

Empoli-Reggina 3-0 Mancuso (E) 47′, Matos (E) 59′, Olivieri (E) 82′

Cosenza-Brescia. Primo brivido all’11’ col missile di Carretta da fuori alto di poco, al 25′ Ndoj colpisce dall’interno dell’area ma il suo tentativo si perde a lato non di molto. Nel finale id tempo arriva il vantaggio delle rondinelle col colpo di testa di Dessena che corregge in rete il tentativo di Spalek chiudendo il primo tempo sull’1-0 ospite. Nella seconda frazione arriva il raddoppio bresciano col destro potentissimo dai 25 metri di Jagiello, al 72′ i Lupi provano a rientrare in partita accorciando le distanze col destro vincente dal limite di Bahlouli. Nel finale non arriva il pareggio cosentino così al triplice fischio il Brescia sbanca il San Vito.

Monza-Frosinone. Prima emozione al 17′ col tentativo dal limite di Ariaudo a lato di pochissimo, al 29′ Ciano prova a fare tutto da solo e arrivato sui 20 metri calcia id potenza sopra la traversa. Nel finale di tempo Armellino lascia partire una sassata che costringe Bardi al super intervento in tuffo chiudendo i primi 45 minuti senza reti. Nella ripresa arriva il vantaggio brianzolo col facile tap-in di Gytkjaer, il Monza continua a spingere e al 70′ Mota Carvalho supera due avversari in dribbling e poi scaraventa in rete la sfera per il 2-0. Nel finale i ciociari non riescono a reagire così al triplice fischio i brianzoli si aggiudicano i 3 punti.

Pordenone-Chievo. Primo brivido al 16′ col tentativo dal limite di Viviani respinto da Perisan, al 26′ Djordjevic calcia a botta sicura dall’interno dell’area ma Perisan anche questa volta si dimostra provvidenziale. Nel finale id tempo Diaw cerca il vantaggio ma la sua conclusione si eprde a lato così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate. Nella seconda frazione arriva il vantaggio clivense con Fabbro che sfrutta un cross di Renzetti, al 72′ Mogos cerca gloria personale ma Perisan in tuffo blocca in due tempi. Nel finale il Pordenone alza il baricentro e riesce a trovare la rete del pareggio con Musiolik con un tiro di prima intenzione per il definitivo 1-1.

Empoli-Reggina. Già al 1′ arriva la prima occasione col diagonale mancino dal limite di Mancuso a lato di un soffio, al 21′ ancora Mancuso pericoloso con un altro sinistro dai 20 metri ma Guarna respinge. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella ripresa l’Empoli sblocca il punteggio con l’incornata di Mancuso sul perfetto cross di Bandinelli, al 59′ arriva il raddoppio toscano con Matos che aggancia in area e senza pietà insacca. All’82’ arriva anche il tris azzurro col destro a fil di palo di Olivieri per il definitivo 3-0 che regala vittoria e primato in solitaria ai toscani.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Empoli 16-Chievo 14–Frosinone 13–SPAL 12-Salernitana 11*-Cittadella 10*-Monza 9*-Lecce 9-Brescia 8*-Pordenone 8-Venezia 7*-Reggina 7–Cosenza 5-Reggiana 4**-Entella 4*-Ascoli 4*-Pisa 4*-Cremonese 3*-Vicenza 3*-Pescara 1

*Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare

A cura di Emilio Quintieri