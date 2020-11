Serie B – Cremonese-Vicenza: Padella regala la vittoria ai biancorossi

Cremonese-Vicenza 0-1 Padella (V) 84′

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso, Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi (Valeri 83′), Gustafson, Nardi (Buonaiuto 64′), Valzania, Gaetano (Pinato 83′), Strizzolo (Celar 74′), Ciofani (Ceravolo 64′). A disposizione: Volpe, Zaccagno, Valeri, Zortea, Fiordaliso, Fornasier, Pinato, Castagnetti, Celar, Ceravolo, Buonaiuto. Allenatore: Bisoli.

VICENZA (4-4-2): Perina, Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto, Nalini (Vandeputte 46′), Rigoni, Pontisso (Cinelli 45’+2′), Dalmonte, Gori (Marotta 46′), Meggiorini (Longo 73′). A disposizione: Zecchin, Barlocco, Cinelli, Vendeputte, Da Riva, Guerra, Longo, Marotta. Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Robiliotta.

Ammoniti: Meggiorini (V) 29′, Ravanelli (C) 38′, Beruatto (V) 46′.

Note: recupero p.t. 4′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. Primo pericolo al 6′ col tentativo di Ciofani sul cross di Bianchetti a lato di poco, al 24′ sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Pontisso che al volo col destro sfiora il palo. Nel finale Gori cerca il vantaggio per gli ospiti con un sinistro da posizione defilata ma Alfonso respinge, nel recupero Meggiorini carica il sinistro e calcia da fuori mancando lo specchio di poco così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa Crescensi serve in profondità Strizzolo che in area cerca gloria personale col mancino mancando lo specchio di un soffio, al 66′ Bruscagin calcia da lontanissimo ma Alfonso blocca la sfera in volo. All’84’ sugli sviluppi di un corner Da Riva prolunga per Padella che da due passi insacca per il vantaggio biancorosso che chiude definitivamente la contesa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Empoli 16-Chievo 14–Frosinone 13–SPAL 12-Salernitana 11*-Cittadella 10*-Monza 9*-Lecce 9-Brescia 8*-Pordenone 8-Venezia 7*-Reggina 7–Vicenza 6*–Cosenza 5-Reggiana 4**-Entella 4*-Ascoli 4*-Pisa 4*-Cremonese 3*-Pescara 1

*Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare

A cura di Emilio Quintieri