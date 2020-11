Serie A – Parma-Fiorentina: Pareggio tra gli sbadigli al Tardini

Parma-Fiorentina 0-0

PARMA (5-3-2): Sepe, Grassi, Osorio, Alves, Gagliolo, Pezzella, Kucka, Hernani (Sohm 54′), Kurtic, Gervinho (Brunetta 80′), Inglese (Karamoh 54′). A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Brugman, Brunetta, Cyprien, Iacoponi, Karamoh, Laurini, Scozzarella, Sohm, Valenti. Allenatore: Liverani.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Igor, Milenkovic, Caceres, Venuti (Lirola 73′), Pulgar, Amrabat, Castrovilli (Bonaventura 83′), Biraghi, Ribery, Kouame (Cutrone 69′). A disposizione: Terracciano, Brancolini, Barreca, Bonaventura, Cutrone, Duncan, Lirola, Ponsi, Saponara, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: Ribery (F) 42′, Pezzella (P) 68′,Milenkovic (F) 73′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 3′.

Primo tempo. Primo brivido all’11’ con la rasoiata di Ribery dall’interno dell’area bloccata da Sepe, al 17′ Kuoame svetta più in alto di tutti in area e di testa sfiora la traversa. Al 25′ Gervinho parte in velocità puntando la porta ma all’ultimo istante un difensore viola ferma l’attaccante gialloblu, al 37′ Amrabat cerca gloria personale da fuori ma la sua conclusione termina sul fondo. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti.

Secondo tempo. Nella ripresa Biraghi si accentra e calcia in diagonale verso il sette ma Sepe in volo si dimostra provvidenziale, al 75′ Bruno Alves ci prova direttamente su punizione ma la sfera termina a lato dopo una deviazione. All’81’ Castrovilli prova a scuotere i suoi con un tiro dal limite ma Sepe blocca la sfera, neanche nel finale le squadre riescono a sbloccare il punteggio così al triplice fischio la sfida termina con uno scialbo 0-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Milan 16-Sassuolo 15-Juventus 12-Atalanta 12-Napoli 11*-Inter 11-Roma 11-Verona 11-Sampdoria 10-Lazio 10-Cagliari 10-Spezia 8–Fiorentina 8–Benevento 6-Bologna 6-Parma 6-Genoa 5-Torino 4-Udinese 4-Crotone 1

*1 punto di penalizzazione

A cura di Emilio Quintieri