Serie A al 45′ – Parma-Fiorentina: Poche emozioni al Tardini

Parma-Fiorentina 0-0

PARMA (5-3-2): Sepe, Grassi, Osorio, Alves, Gagliolo, Pezzella, Kucka, Hernani, Kurtic, Gervinho, Inglese. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Brugman, Brunetta, Cyprien, Iacoponi, Karamoh, Laurini, Scozzarella, Sohm, Valenti. Allenatore: Liverani.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Igor, Milenkovic, Caceres, Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Kouame. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Barreca, Bonaventura, Cutrone, Duncan, Lirola, Ponsi, Saponara, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: Ribery (F) 42′

Note: recupero p.t. 1′.

Primo tempo. Primo brivido all’11’ con la rasoiata di Ribery dall’interno dell’area bloccata da Sepe, al 17′ Kuoame svetta più in alto di tutti in area e di testa sfiora la traversa. Al 25′ Gervinho parte in velocità puntando la porta ma all’ultimo istante un difensore viola ferma l’attaccante gialloblu, al 37′ Amrabat cerca gloria personale da fuori ma la sua conclusione termina sul fondo. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti.

A cura di Emilio Quintieri