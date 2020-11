SERIE A FEMMINILE – Tris casalingo dell’Inter, vittoria interna della Florentia

Dopo la vittoria in trasferta dell’A.c. Milan sul campo del Napoli, doppietta di Giacinti e il pari tra l’A.s. Roma e la Fiorentina per 2-2, il sabato della serie A femminile è proseguito con i successi casalinghi della Florentia e dell’Inter. Le toscane vincono il derby per 2-1 grazie alle reti di Pugnali e Cantore, non basta il momentaneo vantaggio della squadra ospite con Prugna. Le nerazzurre invece si impongono per 3-0, doppietta di Marinelli e rete di Ilaria Mauro

Florentia-Empoli Ladies 2-1

Inter-Pink Sport Bari 3-0

A cura di Alessandro Sacco