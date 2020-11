SERIE A FEMMINILE – L’ex Giacinti castiga il Napoli, pari e spettacolo tra Roma e Fiorentina

Sabato all’insegna del calcio femminile e di partite interessanti in serie A, dove gol ed emozioni non sono mancate. Pari e spettacolo tra l’A.s. Roma e la Fiorentina 2-2. Ospiti in vantaggio con Sabatino, pari delle giallorosse con l’ex della sfida Lazaro Paloma. Padroni di casa avanti con una splendida rete di Serturini, il 2-2 delle viola in gol con Bonetti. A Barra il Napoli femminile, gioca la miglior partita della stagione contro il Milan, ma perde di misura. Doppietta per le rossonere dell’ex Valentina Giacinti, per le azzurre a segno Goldoni dal dischetto. Milan in dieci per doppio giallo di Francesca Vitale.

