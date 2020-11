Serie A/ Cagliari-Sampdoria 2-0: Vittoria in scioltezza del Cagliari!

Il primo tempo è stato combattuto ed equilibrato; ecco il commento del secondo tempo:

Al 46esimo, pronti via Tonelli stende Joao Pedro in area. Dal dischetto il brasiliano non sbaglia. Al 53esimo, Oumas lanciato da Sottil, calcia da posizione defilata, il pallone termina sull’esterno della rete. Al 54esimo ci prova Jankto che dopo una respinta da calcio d’angolo calcia di potenza di poco fuori. Al 62esimo prova Sottil con il sinistro, ma trova l’opposizione di Audero. Al 68esimo, il Cagliari raddoppia con il goal di Nandez che lanciato da Simeone, batte a tu per tu Audero. Al 78esimo il Cagliari segna con Sottil che insacca su una splendida palla di Ounas, ma dopo il check del VAR, il goal viene annullato. All’85esimo prova il destro dai 20 metri, bloccato da Cragno. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa (91′ Pisacane ), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin ( 46′ Sottil ), Rog; Nandez ( 91′ Caligara ), Joao Pedro, Ounas ( 91′ Tramoni ); Simeone ( 86′ Pavoletti ). All.: Di Francesco

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva ( 80′ Verre ), Thorsby, Ekdal ( 76′ Adrien Silva ), Jankto ( 76′ Leris ); Ramirez ( 43′ Damsgaard ); Quagliarella ( 76′ La Gumina ). All.: Ranieri.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

Ammonizioni: 64′ Tonelli (S), 83′ Adrien Silva (S)

Espulsioni: 39′ Augello (S)

Marcatori: 46′ rig. Joao Pedro (C), 68′ Nandez (C)