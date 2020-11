Retroscena – Le parole “pesanti” di Gattuso nell’intervallo contro il Rijeka

Il Napoli visto in Croazia contro il Rijeka ha avuto due volti, davvero brutto per essere vero nel primo tempo, ma nella ripresa completamente diverso, fino ad arrivare al successo. Come si spiega questa metamorfosi? Le parole di Gattuso nell’intervallo ha fatto breccia nella testa dei suoi ragazzi: “Ma cosa avete in testa? Non siamo in vacanza. Non mi piace il vostro atteggiamento, sempre in ritardo sulle seconde palle, ma anche il modo di stare in campo. Bisogna ritrovare la mentalità”. In effetti nel secondo tempo i partenopei hanno cambiato atteggiamento, vedere scivolare tra le mani la qualificazione, ha portato il Napoli ad essere più aggressivo e di conseguenza a ribaltare il risultato. Ora ci vorrà un altro spirito a Bologna per evitare di nuovo il “Gattuso furioso”.