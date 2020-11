Programma odierno del Napoli in vista della sfida contro il Bologna

Il Napoli anche questa mattina riprenderà gli allenamenti, in vista della sfida di domani alle ore 18,00 al “Dall’Ara” contro il Bologna di Mihajlovic. Il programma odierno consisterà nell’attendere prima i risultati dei tamponi e poi la partenza prevista per le ore 16,00. Gattuso si attende certamente una prova diversa contro i rossoblu, per ottenere un successo che farebbe tanto morale in vista della sosta per le nazionali.

Fonte: CdS