Osimhen a Bologna cerca riscatto e il secondo gol in campionato

Osimhen con il 4-2-3-1 sta giocando da punta avanzata con Mertens in appoggio e due esterni d’attacco con quattro opzioni per Gattuso e cioè Insigne, Lozano, Politano e Elmas. Una formula a trazione offensiva che quando funziona al meglio garantisce molte palle gol e anche una buona copertura. Ma non sempre è così e quando non c’è il necessario equilibrio tra le due fasi soffre molto la linea a quattro di difesa, come a Rijeka, dove si è avvertita molto l’assenza di Bakayoko e soprattutto Lobotka non ha garantito protezione alla linea arretrata. Un assetto tattico che presuppone sempre la massima intensità soprattutto in fase di non possesso, a cominciare dalla trasferta di Bologna. R. Ventre (Il Mattino)