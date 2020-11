Orsi: “Se la Fiorentina a gennaio prende Milik può ambire all’Europa”

L’ex portiere Nando Orsi, ora opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di ‘TMW Radio’ per dire la sua sul momento vissuto dalla Fiorentina: “La Fiorentina ha un ambiente che riesce a trasportarti, e sarebbe ora che facessero una squadra forte per il salto di qualità. Sono due-tre anni che cercano una punta, e hanno preso Kouame”, ha detto Se spendi 20 milioni per Milik e lo metti là davanti, non fai meglio? Ma più che nelle ultime ore di mercato, avrebbero dovuto pensarci nelle prime. Milik a gennaio risolverebbe i problemi? Sì, una punta serve come il pane, perché la squadra è buona: la difesa è giusta, e il centrocampo è forte. Ma se non hai uno che ti fa gol, è difficile… Anche l’allenatore deve metterci più del suo però”.