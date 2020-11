Juve/Napoli 3-0 a tavolino: lunedì l’udienza in videoconferenza

Prosegue, dopo il passo falso in casa con il Sassuolo, il campionato del Napoli. Unica sconfitta vera della squadra azzurra nel torneo. L’altra, quella a tavolino, risale ad inizio ottobre e, oltre a non essersi mai verificata sul campo, è finita nelle aule dei tribunali. Se ne discuterà lunedì, lo si farà in teleconferenza e, probabilmente, interverrà anche il presidente partenopeo. La Repubblica Napoli scrive: “Lunedì, intanto, è confermata l’udienza presso la Corte sportiva d’Appello per ribaltare il 3-0 a tavolino del giudice sportivo e il punto di penalizzazione per la mancata sfida con la Juve. L’udienza sarà svolta in videoconferenza e potrebbe intervenire pure il presidente De Laurentiis“.